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На Житомирщине в селе Рея Бердичевского района освящен храм Украинской Православной Церкви в честь святых апостолов Петра и Павла.

Фото: Житомирская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Житомирской епархии, чин освящения нового храма УПЦ совершил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

«Местные жители давно мечтали о новой церкви. Осенью 1993 года в старом здании, где расположился Свято-Петропавловский храм, стали совершать богослужения. Люди собирались на молитву в приспособленном помещении бывшего магазина. В ноябре 2015 года на месте строительства нового храма освятили крест, впоследствии совершили чин основания храма, а весной 2019 года освятили купола и накупольные кресты», - отметили в пресс-службе епархии.

Чин освящения храма совершили с соблюдением карантинных ограничений, часть верующих слушали богослужение на прихрамовой территории.

«У каждого из нас своя жизненная дорога. Мы созданы Господом для вечной жизни и призваны к нему словом Божиим. Господь пришел, чтобы показать нам пример, как жить. Господь освобождает душу тех, кто к нему прибегает. Мы – дети Христовы, мы имеем веру...Сегодня у нас большая радость – Господь зажег еще одну лампаду. Этот храм станет для нас светосияющим домом... Храм – частица Неба на земле. Храм вмещает каждую верующую душу. Он нужен нам и детям нашим », - сказал митрополит Никодим в своей проповеди.

По благословению Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия, митрополит Никодим вручил церковные награды меценатам и активистам прихода.
ForUm

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