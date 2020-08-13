В УПЦ собрали очередную помощь для погорельцев Житомирщины.
Фото: Киевская митрополия
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Киевской митрополии, 11 августа духовенство Деснянского благочиния передало очередной гуманитарный груз в села Житомирской области, пострадавшие от лесных пожаров весной этого года.
Гуманитарную помощь передал протоиерей Павел Линник, настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери города Малин Житомирской области.
Отец Павел отвечает за опеку над погорельцами в поселках, которые больше всего пострадали от огня.
Помощь в ближайшее время будет передана всем нуждающимся.
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