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Если бы в ближайшее время проходили выборы Киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы действующий мэр Виталий Кличко – за него готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

На втором-третьем местах по уровню электоральной поддержки – Андрей Пальчевский (соответственно 8% и 9%) и Александр Попов (соответственно 7% и 8%).

Далее следуют Ирина Верещук (соответственно 5,5% и 6%), Сергей Притула (соответственно 5% и 5,5%), Игорь Смешко (соответственно 4% и 5%), Александр Омельченко (соответственно 3% и 4%), Михаил Добкин (соответственно 3% и 3%), Алексей Гончаренко (соответственно 3% и 3%), Андрей Ильенко (соответственно 2% и 2,5%), Николай Томенко (соответственно 2% и 2%), Борислав Береза ​​(соответственно 2% и 2%), Александр Дубинский (соответственно 1% и 1,5%), Виталий Нестор (соответственно 1% и 1%), Андрей Белецкий (соответственно 1% и 1%), Юрий Левченко (соответственно 1% и 1 %).

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Киевский городской совет, наибольшую поддержку избирателей на них получили бы партия «УДАР Виталия Кличко» (за нее готовы проголосовать 17% всех опрошенных, или 20% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию голосовать).
ForUm

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