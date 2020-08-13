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Забота и милосердие в отношении бездомных животных поддерживаются и благословляются Церковью как ступень любви к Богу.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) накануне  Всемирного дня бездомных животных, который в этом году отмечается 15 августа.

«Вы когда–нибудь видели бездомных котят и щенков? Нет? Тощие, как скелеты, с местами выпавшей шерстью, закисшими глазами, они сидят, съёжившись в комок, среди мусора — забитые, запуганные и беспомощные… Заметив человека, принимаются жалобно пищать, из последних сил стараясь к нему подползти в надежде на помощь. Милосердие — неотъемлемая часть нашей веры. Человек с каменным сердцем по определению не может войти в Небесную Обитель, причём сострадание не бывает избирательным. Нельзя любить людей и в то же время презирать остальную Божию тварь. В противном случае такая «любовь» фальшива; а человеку в этом случае стоит честно ответить себе на вопрос: а есть ли в нём Любовь вообще? Или он только делает вид, что способен любить», - сказал митрополит Лука.

Он объяснил, что взаимоотношения человека с животными самым прямым образом входят в круг интересов Церкви, которая порицает жестокость в отношении к животным и поддерживает благие начинания по их защите.

«Святитель Лука Крымский пишет: «Вся тварь жила бы в свете и радости, если бы грехопадение Адамово не изменило судьбу мира …». Из этого можно сделать вывод о том, что мы перед животными — в неоплатном долгу. Звери, птицы и вся Божия тварь получили болезненные и смертные тела из–за греховных поступков первых людей! В отличие от них животные перед Богом ни в чём виноваты не были!», - подчеркнул митрополит Лука.

Архиерей рассказал, что пример правильного отношения к животным можно узнать из житий святых.

«Преподобный Серафим Саровский возле своей землянки устраивал настоящую столовую для лесных зверушек. К нему приходили зайцы, лисицы, белки и даже медведь. Отцу Серафиму не только не могло прийти в голову наставить на них ружьё, но он не был и равнодушен к их бедам, никогда не отказывал им в хлебе. По молитве преподобного Сергия Радонежского был исцелён слепой медвежонок, которого к его избушке принесла медведица. Старец Герасим Иорданский извлёк занозу из лапы льва. Зверь после этого всю жизнь смиренно трудился со святым и скончался на его могиле…Многие афонские старцы разговаривали с животными, как с людьми. Почитали даже пауков и змей», - рассказал владыка.

По его мнению, «живое существо, которое живет — во дворе или в доме — становится одной из ступенек любви — сначала к тварному миру, а затем и к Сотворившему его Богу», а потому забота о животных «становится не только для ребенка, но и для взрослого человека чередой уроков в школе Любви».
ForUm

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