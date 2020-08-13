Попри відключення інтернету, телеграм-канал NEXTA Live став головним джерелом інформації про протести у Білорусі. Сьогодні він має майже півтора мільйона підписників, кількість яких постійно зростає, в тому числі за межами Білорусі. Проєкт, який не має ані штатних журналістів, ані веб-сайту, називає себе «децентралізованим медіа ХХІ століття» – творцями контенту є небайдужі люди, які перебувають в епіцентрі подій. Хто керує каналом та чому навколо його роботи точиться низка запитань?

Знепритомнілі тіла протестувальників, кров та масове побиття демонстрантів у перший день протестів – без доступу до інтернету ці кадри могли не отримати моментальне розповсюдження серед сотень тисяч людей, адже інтернет був відключений по всій країні.

Однак «утримати» інформацію владі все одно не вдалося. NEXTA – мережа обміну даними з сотнями тисяч білорусів проливала світло на події, про які умовчували державні ЗМІ.

Кількість підписників телеграм-каналу NEXTA Live за останні три дні протестів стрімко збільшилася у кілька разів – з 300 тисяч до понад 1,4 мільйона осіб. Люди з різних куточків Білорусі анонімно діляться документами, фотографіями і відео того, що бачили, а NEXTA оперативно ретранслює дані у маси.

На якомусь етапі оглядачі почали помічати, що канал намагається стати координатором протестів.

«Канал NEXTA не претендує бути журналістським, він є активістським й взяв на себе роль не просто інформування про протести, але й пробує координувати протести», – пояснює в коментарі Радіо Свобода Віталій Мороз, керівник програм нових медіа громадського об’єднання «Інтерньюз-Україна».

Засновник Telegram повідомив про те, що спеціально під ситуацію в Білорусі було вжито заходів для обходу блокування інтернету.

«Ми включили наші інструменти антицензури в Білорусі, щоб Telegram залишався доступним для більшості користувачів», – повідомив Павел Дуров у своєму твіттері 10 серпня.

«Tелеграм для Білорусі є сьогодні тим, чим був фейсбук для України в 2013-2014 роках. В умовах тотального shut down інтернету в Білорусі Телеграм, який має динамічні IP-адреси й не блокується, відіграє важливу роль», – зазначає Мороз.

Історія NEXTA

NEXTA вимовляється як «нехта», що у перекладі з білоруської означає «хтось». Проєкт сам по собі не новий, досить популярним він вважався і раніше.

Все почалося з того, що кілька років тому NEXTA заснував 17-річний школяр Степан Путило. Спочатку це був канал на YouTube з музичними матеріалами політичної тематики. У підписі під відео з кавером на пісню гурту «Сплін» «Выбора нет» йдеться про те, що результати виборів 2015 року у Білорусі відомі всім заздалегідь: «Єдиний спосіб зламати звичний сценарій диктатури – не брати в ньому участі. Не ходити на виборчі дільниці. Про це ми і вирішили вам нагадати».

Пізніше автор проєкту робив політичні огляди, метою яких, як він казав, було привабити аполітичну молодь до політичних проблем Білорусі. Його онлайн-діяльність зрештою привернула увагу правоохоронних органів Білорусі, які, за його словами, вирішили навіть порушити проти нього кримінальну справу через «образу президента». Сьогодні інтернет-активіст перебуває у Польщі і додому не їздить.

Восени 2018 року він створив телеграм-канал, через який ділився надісланою інсайдерською інформацією з людьми, зокрема від правоохоронних органів. У 2019 році проєкт випустив документальний фільм під назвою «Лукашенко. Кримінальні матеріали», який станом на цей день має майже три мільйони переглядів.

«60 хвилин правди» – підписали автори свій матеріал у YouTube. Підводка до фільму обіцяє: після перегляду ви зрозумієте, чому Білорусь «страждає від бідності, тоді як усі сусідні країни рухаються вперед та розвиваються».

«Висновки роблять самі люди і самі ж підписуються на мої канали, на відміну від примусових підписок на державні ЗМІ», – пояснював Путило в інтерв’ю tut.by у 2019 році, коли портал вже був досить популярним.

Сьогодні NEXTA має кілька каналів у телеграмі. Над каналом працюють до чотирьох людей – всі з Польщі. Керує редакцією Роман Протасевич, білоруський журналіст та політичний активіст, який на початку 2020 року через переслідування попросив політичного притулку у Польщі.

Сам проєкт називає себе «децентралізованим медіа ХХІ століття».

«Ми використовуємо кілька сайтів, у нас немає центрального вебсайту, у нас немає жодної центральної сторінки. Це кілька каналів у зручних для людей форматах – месенджери та YouTube. Як показав наш досвід, на цей формат справді є попит. Особливо враховуючи, що спосіб споживання інформації змінюється дуже швидко», – сказав Протасевич в інтерв’ю Euronews.

Які питання до NEXTA?

Діяльність телеграм-каналу стала предметом активних дискусій через низку причин. По-перше, питання точаться з приводу того, чи можна називати їхню діяльність журналістською і, як наслідок, наскільки доречним є використання наданих анонімним телеграм-каналом даних з боку провідних ЗМІ.

«У Білорусі в телеграмі, як й у фейсбуці та твітері, працюють також й професійні журналісти – Euroradio, «Наша нива» тощо, однак вони поступаються за охопленням ключовому телеграм-каналу NEXTA, який щодня росте і зараз має аудиторію в 1,4 мільйона підписників, а повідомлення досягають аудиторії зі швидкістю 100 000 за 10-15 секунд», – зазначає в коментарі Радіо Свобода Віталій Мороз.

Тоді виникає запитання, наскільки можна довіряти даним, якими вони так швидко діляться. Чи мають вони час на перевірку всіх даних?

«Контент, скоріше за все, не проходить перевірку, адже публікується в режимі реального часу й є агрегатором контенту з багатьох джерел, тоді ж як канали редакцій перевіряють й публікують з запізненням, відповідно, програють у швидкості», – зазначає у коментарі Радіо Свобода Віталій Мороз.

У NEXTA неодноразово наголошували, що до інформації підходять відповідально.

«Я намагаюся ретельно перевіряти будь-яку інформацію перед публікацією – щоб було щонайменше два непов’язаних між собою джерела, а також непрямі підтвердження правдивості. Сумнівної інформації багато», – пояснював Путило в інтерв’ю tut.by у 2019 році.

Протасевич заявляє, що вони довіряють певним джерелам, які діляться з ними інформацією з різних відомств.

«Ми намагаємося перевірити звичайну інформацію за допомогою перехресної перевірки. Якщо кілька явно не пов’язаних між собою людей пишуть нам і кажуть нам одне і те ж саме, то ми переважно вважаємо цю інформацію перевіреною, оскільки ми, безумовно, не можемо отримати жодної інформації від чиновників», – пояснив головний редактор проєкту в інтерв’ю Euronews, хоча й в коментарі виданню Esquire визнав, що проблеми з неточністю інформації через її великий потік трапляються.

Ще одне питання стосується того, де проходить межа між забезпеченням людей важливою інформацією і активізмом – адже NEXTA не лише інформує, але й, як помічають журналісти, координує протестний рух і закликає людей до дій.

В інтерв’ю «Ехо Москви» Протасевич визнав, що у висвітленні подій у Білорусі з боку NEXTA присутній «деякий емоційний окрас», однак в умовах відсутності єдиного лідера і перебування у в’язниці потенційних лідерів, «залишаються фактично ті, кого не можна дістати або заборонити щось писати – і це телеграм канали».

«Саме тому телеграм-канали на цей момент являють собою не лише інструмент інформації, але й інструмент свободи», – сказав він.

На запитання ведучого про те, як він почувається через те, що заклики NEXTA можуть призвести до того, що люди виходитимуть на протести й ризикуватимуть здоров’ям чи свободою у той час, як Протасевич і Путило сидять у Варшаві, головний редактор NEXTA відповів, що совість його через це не мучить.

«Звісно, щоразу, коли я читаю новини про поранення і про те, що хтось серйозно постраждав, мені не по собі. Але важливо розуміти, що кожна людина вирішує сама для себе, чи виходити їй на вулицю, чи відстоювати свої права і майбутнє, або сидіти вдома і читати новини у телеграмі», – сказав він в ефірі.

Хто фінансує?

Протасевич сказав в коментарі Esquire, що прибутки проєкт отримує від реклами, і запевнив: «Ніяких грошей, грантів, фінансування третіх осіб і держав ми не отримуємо і не плануємо».

Протести в Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх результатів голосування на виборах президента. Згідно з офіційними даними, кандидатка Світлана Тихановська набрала 10,09%, чинний президент Олександр Лукашенко – 80,08%.

При цьому, за результатами альтернативних опитувань, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тихановської було 79,69%. Виборчий штаб Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування.

За перші три доби протестів, за даними МВС країни, затримали понад шість тисяч людей. При затриманні ОМОН їх жорстоко б’є, застосовуючи кийки, гумові кулі, світлошумові гранати. Точна кількість постраждалих невідома. За офіційними даними, в лікарні країни доправили понад 200 людей.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив «ляльководів» з-за кордону в протестах у Білорусі, які спалахнули після оголошення попередніх результатів президентських виборів.

Білоруське державне агентство «Белта» повідомило про затримання координаторів антиурядових протестів.

«Один із затриманих, мінчанин, знімав номер на 17-му поверсі готелю «Білорусь». Звідти він і координував акції. Чоловік керував діями трьох підлеглих. Вони, зі свого боку, керували сотнями», – пише агентство.