Белорусская писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года призвала Александра Лукашенко уйти в отставку с поста президента страны.

Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.

«Я хотела б сказать (Александру Лукашенко – ред.) то же, что красиво сказала журналист Светлана Калинкина: «Уйди красиво». Но уже не получится, уже кровь (пролилась). Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны. Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови», - обратилась Алексиевич к Лукашенко.

По словам писательницы, люди уверены, что Лукашенко проиграл выборы Светлане Тихановской, и та была и остается «символом перемен, стремления к новой жизни и честности, самопожертвования для народа и своего мужа».

Алексиевич заявила, что власти Беларуси объявили войну своему народу.

«По-моему, власть объявила войну своему народу. Я вижу, как на глазах общество радикализируется. Потому что то, как ведет себя ОМОН, мы даже не могли себе представить... Мы видели, как это происходило в других странах, но то, что у нас происходит, когда стреляют в машину, где маленький ребенок, и он лежит весь в крови, когда беременную женщину избивают, задержанных душат коленями», - отметила она.

Алексиевич также отметила, что по слухам в Беларуси присутствует много российского ОМОНа.

«… Белорусы постоянно подчеркивают, что мы мирные люди, мы не хотим никого убивать, мы не хотим никого бить. А тут почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН у нас, – мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские ребята не могли так бить своих мам и сестер. Это как-то нереально», - сказала она.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Около 3 тыс. человек задержаны. За минувшие сутки задержали еще более 2000 человек.

Уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

Один человек погиб, его имя в МВД не называют. Провластные медиа назвали погибшего «преступником, осужденным за убийство».

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.

Она выехала в Литву.