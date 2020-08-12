Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко совместно с председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александром Кубраковым презентовали проект строительства новой Киевской обходной дороги (КОД) вокруг столицы. Проект планируют реализовать до 2025 года в рамках, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

План предусматривает сооружение Киевской обходной дороги так называемым полукольцом общей протяженностью почти 150 км. Она будет иметь шесть участков и сочетает трассы М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса, Н-01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков и М-01 Киев - Чернигов. Также строители возведут мост с подходами протяженностью более 25 км через реку Днепр.

«В 2021 году мы начнем строительство первого участка», - рассказал Тимошенко.

Сейчас Киевом проезжает более 600 тыс. автомобилей в сутки, 40% из которых – транзитом. Через столицу они движутся в разные части Украины. Имеющийся обход недостроенной Окружной дороге выглядит обычной городской улицой, которая окружена спальными районами. Поэтому ежедневно этой дорогой ездят еще и десятки тысяч легковых автомобилей и общественный транспорт. Поэтому Кольцевая дорога постоянно разрушается, в воздух попадает много вредных выбросов, а окружающие районы испытывают большое шумовое воздействие.

«Киевская власть даже не подходила к реальному решению этого вопроса. Киев страдает от пробок, а страна не развивает фактически свой транзитный потенциал», - отметил заместитель руководителя Офиса президента.

Киевская обходная дорога поможет разгрузить столицу от транзитного транспорта и таким образом убережет город от негативного влияния фур. Пиковый трафик на отдельных участках составит более 70 тыс. автомобилей в сутки, суммарный трафик - более 300 тыс. автомобилей. «Полукольцо» сконцентрирует на себе до 70% грузового транспорта.

«Нам нужно убрать из Киева весь трафик, который проезжает через город, через все международные трассы», - отметил председатель Укравтодора.

Поскольку водители часто используют Киев как транспортный коридор для путешествий между различными уголками государства, КОД поможет сократить им время поездки на 40-60 мин.

КОД соединит между собой крупнейшие города киевской агломерации: Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинка, Борисполь и Бровары. Кроме того, водителям не придется ехать на левый берег столицы с правого через центр города.

Общая стоимость КОД составляет 85 млрд грн. Полностью завершить работы по строительству планируется за пять-шесть лет в условиях достаточного и стабильного финансирования, а также предоставления необходимых разрешений и улучшение системы регуляции.

«Проект интересен нашим международным партнерам. Мы рассчитываем на участие международных финансовых учреждений и частных инвесторов. Для них важно получить подтверждение решимости. Это мы имеем», - сообщил Тимошенко.

Сегодня, 12 августа, стартовал тендер на проектные работы первого участка КОД протяженностью 35 км, которая соединит трассы М-06 Киев - Чоп и М-05 Киев - Одесса. Ее хотят строить с начала следующего года. По предварительным расчетам, стоимость строительства составит 12 млрд грн.

«Самое главное - чтобы мы могли делать практические шаги, - это проект. А тогда, на основе конкретных цифр, уже можно разговаривать и с инвесторами, и с международными финансовыми организациями», - добавил Кубраков.