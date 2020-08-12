Из-за лесного пожара, бушующего на севере канадской провинции Онтарио, свои дома могут покинуть 4 тысяч человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CBC News.

«Власти города Ред-Лейк в провинции Онтарио призывает местных жителей немедленно покинуть населенный пункт, поскольку в пяти километрах к югу бушует лесной пожар», - говорится в материале.

Pics from the Red Lake taken yesterday. These were sent to me.



I spoke to Mayor Fred Mota and MNRF Minister Yakubuski last night about this fire. I hope to keep updated on the fires and the evacuations.



Stay safe #RedLake. pic.twitter.com/rXFLNNLl8p — Sol Mamakwa MPP (@solmamakwa) August 11, 2020

Население городка Ред-Лейк составляет чуть более 4 тыс. Как отмечается, часть из них будут самолетами доставлять в региональный центр Сандер-Бэй, находящийся в 500 километрах.

Лесной пожар вблизи Ред-Лейка впервые заметили в понедельник, когда его площадь составляла всего 5 гектаров. Несмотря на то, что к тушению были привлечены пять самолетов, во вторник территория, охваченная огнем, увеличилась до 550 гектаров.

Сейчас пожар продолжает распространяться со скоростью около 1 км в час. И прогнозы метеорологов остаются неутешительными: погода будет способствовать продвижению огня.