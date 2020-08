Из-за лесного пожара, бушующего на севере канадской провинции Онтарио, свои дома могут покинуть 4 тысяч человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CBC News.

«Власти города Ред-Лейк в провинции Онтарио призывает местных жителей немедленно покинуть населенный пункт, поскольку в пяти километрах к югу бушует лесной пожар», - говорится в материале.

Pics from the Red Lake taken yesterday. These were sent to me.



I spoke to Mayor Fred Mota and MNRF Minister Yakubuski last night about this fire. I hope to keep updated on the fires and the evacuations.



Stay safe #RedLake. pic.twitter.com/rXFLNNLl8p