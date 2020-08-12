также в разделеМир
Люди в Беларуси начали выстраиваться в «цепи солидарности» 12
Трамп считает заключение ядерной сделки с РФ главной мировой проблемой 15
В Бресте милиция открыла огонь на поражение, ранен протестующий 30
В ВОЗ ждут от РФ гарантий безопасности новой вакцины 24
Ночью в Беларуси задержали более тысячи человек 18
В Беларуси на фоне протестов запретили торговлю пиротехникой 11
На протестах в Беларуси задержали трех граждан Польши 18
В Минске задержали двух россиян по подозрению в участии в протестах 13
Чехия отрицает поставки светошумовых гранат в Беларусь 16
Государственные СМИ Беларуси сообщают о задержании координаторов протестов 47
В ФРГ поставили под сомнение российскую вакцину от COVID-19 52
ЕС о событиях в Беларуси: глубокий анализ отношений и возможные санкции 29
Байден выбрал кандидата в вице-президенты, Трамп назвал ее фальшивкой 33
В Беларуси – третью ночь подряд происходят стычки силовиков с протестующими 22
В Беларуси снова начались массовые задержания 48
Беларусь: Капитан милиции подал в отставку на фоне протестов 68
Литва предоставила Тихановской статус гостьи, жилье и охрану 102
Президент Литвы не верит, что Тихановская записала видео добровольно 33

Из-за лесного пожара, бушующего на севере канадской провинции Онтарио, свои дома могут покинуть 4 тысяч человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CBC News.

«Власти города Ред-Лейк в провинции Онтарио призывает местных жителей немедленно покинуть населенный пункт, поскольку в пяти километрах к югу бушует лесной пожар», - говорится в материале.

 

 

Население городка Ред-Лейк составляет чуть более 4 тыс. Как отмечается, часть из них будут самолетами доставлять в региональный центр Сандер-Бэй, находящийся в 500 километрах.

 

Лесной пожар вблизи Ред-Лейка впервые заметили в понедельник, когда его площадь составляла всего 5 гектаров. Несмотря на то, что к тушению были привлечены пять самолетов, во вторник территория, охваченная огнем, увеличилась до 550 гектаров.

Сейчас пожар продолжает распространяться со скоростью около 1 км в час. И прогнозы метеорологов остаются неутешительными: погода будет способствовать продвижению огня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги