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В Черниговской области Украинская Православная Церковь передала благотворительную помощь людям, находящимся в местах лишения свободы.

Фото: Нежинская епархия

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Нежинской епархии.

Председатель епархиального отдела по благотворительности и социальному служению Нежинской епархии священник Александр Гладыш передал заключенным необходимые продукты питания и средства первой необходимости.

Как сообщалось ранее, в Луцке  участники православного общества имени прп. Николы Святоши передали 50 наборов средств гигиены и духовную литературу для социально незащищенных людей в Луцком СИЗО.
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