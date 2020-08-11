также в разделеСтолица
Сожженная в Киеве «Тесла» принадлежала Богдану 29
«Киевхлеб» не будет закрывать производство на карантин 9
В Киеве – снова больше сотни случаев COVID-19 14
Мошенники завладели помещением полиции в Киеве 15
Акция под посольством Беларуси: полиция составила протоколы на пятерых человек 14
Bolt ответила Кличко: все, что не запрещено законодательством, разрешено 28
В Киеве существенно снизилось число случаев COVID-19 за сутки 14
Кличко призвал нардепов определить правила езды на электросамокатах 47
Заболеваемость COVID-19 в Киеве снизилась 14
Движение возле Южного вокзала возобновили 13
Кличко обратился к Верховной Раде из-за конфликта с Bolt 52
В Киеве обезвредили взрывное устройство 15
Полиция задержала «минера» киевского фуникулера 14
Кличко призвал компанию Bolt убрать пункты проката 60
В Киеве рекорд по количеству новых случаев коронавируса 17
Кличко рассказал, какие еще изменения ждут столичный зоопарк 14
Дубинский рассказал, как можно добраться с Троещины до центра Киева за 30 минут 28
На предприятии «Киевхлеб» – вспышка коронавируса 19

Сегодня ночью, 11 августа на улице Юности в Днепровском районе Киева произошло возгорание автомобиля «Тесла», сообщила пресс-служба столичного главка.

На место происшествия выехали спасатели, следственно-оперативная группа и представители профильных служб полиции Киева.

Огнем повреждены три транспортные средства – «Тесла» и две припаркованные рядом машины «Мазда» и «Хонда», принадлежащие местным жителям.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога, следователи назначат необходимые экспертизы.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных действий по установлению всех обстоятельств поджога авто и причастных к правонарушению лиц.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги