Сегодня ночью, 11 августа на улице Юности в Днепровском районе Киева произошло возгорание автомобиля «Тесла», сообщила пресс-служба столичного главка.
На место происшествия выехали спасатели, следственно-оперативная группа и представители профильных служб полиции Киева.
Огнем повреждены три транспортные средства – «Тесла» и две припаркованные рядом машины «Мазда» и «Хонда», принадлежащие местным жителям.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога, следователи назначат необходимые экспертизы.
Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных действий по установлению всех обстоятельств поджога авто и причастных к правонарушению лиц.
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