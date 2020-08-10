Привлечение современных спутниковых сервисов для мониторинга инфраструктуры позволяет не только контролировать состояние дорог, мостов, зданий и других важных объектов, их качественное строительство, но и может стать действенным инструментом в борьбе с морской контрабандой, незаконной добычей природных ресурсов и предупреждением чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время встречи с председателем Государственного космического агентства Украины Владимиром Усовым.
«Мы должны заимствовать лучший зарубежный опыт и использовать современные ресурсы и технологии, призванные защищать и улучшать нашу инфраструктуру. Сегодня спутниковые сервисы позволяют не только выявлять вертикальные смещения на различных объектах инфраструктуры, в том числе, критической, но и мониторить работу портов и строителей, выявлять подозрительные суда в зонах возможной контрабанды и суда, заходящие в порты оккупированного Крыма, предупреждать добычу песка и даже контролировать соблюдение температурного режима перевозчиками. И мы должны это использовать уже сейчас», - отметил глава Министерства.
По его словам, это будет способствовать улучшению экологии и технического состояния инфраструктурных объектов, позволит предупреждать те или иные чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера. Кроме этого, данные спутников можно использовать для создания транспортной модели Украины.
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