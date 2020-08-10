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В отличие от ситуативной смелости и её внешнего проявления — храбрости, настоящее мужество многомерно, часто имеет осмысленную мотивацию и высокую цель.

Фото: Фейсбук / Епископ Виктор (Коцаба)

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «ФОМА в Украине», об этом сказал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в видео, опубликованном на его Youtube-канале «Мысли вслух».

 «Некоторые, глядя на невероятные трюки разнообразные экстремалов, могут ошибиться, назвав мужеством самоуверенную дерзость или опрометчивая безбашенность. А иногда в заблуждение может ввести корень этого слова, который изображает мужества в виде мужа, то есть мужчины, сильного и отважного, способного защитить», — сказал  епископ Виктор.

 В качестве подтверждения он напомнил историю девочки Насти Овчар, которая, спасая из огня свою маленькую сестру, получила 80% ожогов тела.

 «Настоящее мужество не причиняет боли и страдания другим и готово в любое мгновение проявить заботу и прийти на помощь… Причём мужество часто принимает огонь на себя — в прямом и в переносном смысле», — отметил архиерей.

 Однако, по его словам, не всегда в мужество готово превратиться смелость.

 «По-настоящему отважный воин князь Святослав Игоревич вошёл в историю как храбрый, — привёл пример епископ. — Да, он мог открыто бросить противнику в лицо “Иду на вы”. Но на принятие христианства, которое призывало к человечности и милосердия, ему мужества не хватило. Храбрый князь побоялся из-за таких изменений утратить уважение боевых побратимов-язычников. Зато его сын, который храбростью и мечом покорил множество крепостей и племён, сумел совершить по-настоящему мужественный поступок: изменился сам и вооружился главной добродетелью для своего народа жертвенную любовь, а главной целью — спасение в вечности», - рассказал владыка.

Он напомнил, что мужество нужно христианам всегда.

«Мужество необходимо и в отдельное решающее мгновение. Но оно не менее необходимо и на протяжении всей жизни, особенно тогда, когда силы будут на “нуле”, когда ради спасения в вечности нам будет нужно терпеть боль и оскорбления, проявлять выдержку и сохранять веру», — подчеркнул епископ.

 По его словам, мать, которая, преодолевая неимоверное желание поспать, кормит младенца, или мужчина, который из последних сил подставляет жене своё плечо, не разделяя домашние заботы на мужские и женские, являются не меньшим примером настоящего мужества, чем подвиги героев.

 Епископ Виктор посоветовал, как достичь истинно христианского мужества.

«Для того, чтобы достичь мужества, в котором одновременно соединятся и смелость, и нежность, и упорство, смирение, нам нужно крепче держать в ладонях руку Воскресшего Христа. И пусть Его восхождение на крест ради спасения человечества станет для нас наилучшим примером настоящего мужества, а его главным источником — Его безграничная, всё побеждающая любовь», — заключил епископ Виктор.
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