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В церковном уставе нет строгого предписания называть детей исключительно именами тех святых, чья память празднуется в день рождения ребенка.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Такая практика – это дело сугубо личного благочестия родителей. И связана она, скорее всего, с тем, что родители в момент появления на свет новой жизни особо молятся именно тем святым, в день памяти которых происходят роды. Но, опять-таки, следует подчеркнуть: если родители хотят назвать ребенка таким именем, которое им очень нравится, но при этом память святого, носящего такое имя, совершается не в ближайшее время, в этом нет ничего предосудительного», - объяснил Андрей Музольф.

По его словам, «главное, чтобы и родители, и в будущем – сам ребенок, не забывали молиться тому святому или святой, имя которых они избрали для своего ребенка».

 
ForUm

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