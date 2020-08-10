Президент США Дональд Трамп заявил, что представители его администрации никогда не договаривались о размещении его портрета на горе Рашмор (штат Южная Дакота).

«Это фейковые новости от провальной New York Times и телеканала с низкими рейтингами CNN. Никогда не предлагали этого, хотя, основываясь на многих вещах, достигнутых за первые три с половиной года, возможно, больше, чем во время любого другого президента, звучит как хорошая идея для меня!» - написал он в Twitter.

This is Fake News by the failing @nytimes & bad ratings @CNN. Never suggested it although, based on all of the many things accomplished during the first 3 1/2 years, perhaps more than any other Presidency, sounds like a good idea to me! https://t.co/EHrA9yUsAw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2020

Ранее газета New York Times и телеканал CNN сообщили, что помощники хозяина Белого дома обращались к губернатору Южной Дакоты Кристи Ноэм в прошлом году по вопросу добавления портрета Трампа к монументу с четырьмя президентами.

New York Times со ссылкой на источник сообщила, что после визита Трампа в Южную Дакоту в прошлом месяце Ноэм преподнесла президенту подарок в виде копии монумента высотой более метра с добавлением его лица в качестве пятого президента.

Гора Рашмор известна тем, что в ее гранитной горной породе высечен барельеф высотой 18,6 м, содержащий скульптурные портреты четырех президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.