Президент США Дональд Трамп заявил, что представители его администрации никогда не договаривались о размещении его портрета на горе Рашмор (штат Южная Дакота).

«Это фейковые новости от провальной New York Times и телеканала с низкими рейтингами CNN. Никогда не предлагали этого, хотя, основываясь на многих вещах, достигнутых за первые три с половиной года, возможно, больше, чем во время любого другого президента, звучит как хорошая идея для меня!» - написал он в Twitter.

This is Fake News by the failing @nytimes & bad ratings @CNN. Never suggested it although, based on all of the many things accomplished during the first 3 1/2 years, perhaps more than any other Presidency, sounds like a good idea to me! https://t.co/EHrA9yUsAw