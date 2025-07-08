Невтішні прогнози: Європа не виключає продовження війни до 2030 року

Повномасштабна війна в Україні, яку Росія розпочала 2022 року, може затягнутися на багато років, якщо збережеться нинішній темп бойових дій. Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю BBC, коментуючи ситуацію на фронті та перспективи завершення конфлікту.

«Поки що українська оборона успішна, бо вони завдають російським військам величезної шкоди. Вони здатні утримувати позиції, особливо у важливих для України місцях. Але якщо війна триватиме в такому ж дусі, вона триватиме роками. Такий стан справ є неприйнятним для всіх», – наголосив Павел.

За словами чеського лідера, російським військовим вдалося окупувати частину української території, однак ціною великих втрат. «Це дуже висока ціна за захоплення земель», — підкреслив він.

Президент Чехії також застеріг, що саме відчуття тактичного успіху з боку Росії може знижувати її мотивацію сідати за стіл переговорів. «Очевидно, якщо Росія бачить хоч якийсь прогрес, хоч якийсь успіх на полі бою, вона не вважатиме себе змушеною вести переговори. Вони вважають, що за допомогою бойових дій можуть досягти набагато більшого, ніж шляхом переговорів», – додав Павел.

На його думку, підтримка України з боку партнерів має бути не лише військовою, а й політичною: союзники повинні посилити тиск на Росію та наголошувати, що лише дипломатичний шлях може покласти край війні.

Деякі міжнародні аналітики та військові експерти не виключають сценарій, за якого конфлікт затягнеться аж до 2030-го. Цей невтішний прогноз все частіше звучить від військових, які аналізують реальну ситуацію на фронті та оцінюють допомогу від союзників.