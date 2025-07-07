Іран збирають донати на оплату кілера для Трампа

Іранський священнослужитель Абдолмаджид Харагані запустив інтернет-сайт, де оголосив збір коштів на вбивство президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Він стверджує, що за ці гроші можна буде найняти кілера.

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Iran launches website to crowdfund a bounty on Trump after fatwas call for his assassination — donations already rolling in. pic.twitter.com/YC0VRjcE4D — Chukwukere Chisom Victory (@ChukwukereChis1) July 7, 2025

"У європейських країнах вони роблять це за 10-20 мільйонів доларів", – заявив Харагані. Як передає The Telegraph, цей іранський священник не посідає чільного місця в релігійній ієрархії Ісламської Республіки й має мало офіційної влади, але його погляди відображають позицію деяких радикальних груп.

Харагані зазначив, що подібні операції повинні "прораховуватися" разом з іранськими службами безпеки. Але, впевнений він, цивільні мають брати безпосередню участь.

"Вбивати ворога – це не тільки обов'язок військового командира", – сказав чоловік, додавши, що "громадськість повинна втрутитися", щоби такі люди, як Трамп і Нетаньягу, "не наважилися робити гучні заяви".

Очевидно, Харагані має на увазі висловлювання американського президента й ізраїльського прем'єра на адресу Алі Хаменеї, верховного лідера Ірану. Під час ударів Ізраїлю, а потім і США по Ісламській Республіці Трамп і Нетаньягу не відкидали можливість ліквідації релігійного лідера.

ForUA.com нагадує, минулого тижня іранський аятола Насер Макарем Шіразі видав фетву, в якій ідеться про те, що "будь-яка особа або режим, що загрожує керівництву та релігійній владі" Ірану, є "мохаребом", тобто "ворогом Бога", і має бути покарана смертю.

Аліреза Панахіан, ще один священнослужитель, близький до Хаменеї, також заявляв, що "кожен мусульманин у будь-якій точці світу має пожертвувати своїм життям і вбити ворогів верховного лідера".

Аналогічні заклики поширював аятола Нурі Хамедані, погрожуючи Дональду Трампу та Беньяміну Нетаньягу розправою за скоєне.