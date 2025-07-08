Нейтралітет по-китайськи: обладнання для дронів йде до РФ під виглядом риби й агропродукції

Китайська компанія Autel Robotics, один із найбільших виробників дронів, допомагає Росії створити масове виробництво бойових безпілотників, які вже використовуються на фронті в Україні. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи, що опинилися в розпорядженні видання.

За даними журналістів, з початку 2023 року Autel поставляє обладнання на російський завод Aero-HIT у Хабаровську, який фінансується державою, та здатен виробляти до 10 тисяч дронів щомісяця. Йдеться, зокрема, про компоненти для FPV-дронів моделі Veles, які росіяни активно застосовують на фронті — зокрема, під час атак на Херсон. Вартість одного дрона становить майже 1000 доларів

Хоча після введення санкцій співпраця між Autel і російським підприємством була призупинена, контакти знову відновилися наприкінці 2024 року. Зараз, за даними журналістів, тривають перемовини про поглиблену локалізацію виробництва безпілотників.

Щоб обійти санкції та уникнути міжнародної уваги, російська сторона використовує посередників, які діють під виглядом компаній із сільського господарства, авіаперевезень та транспортування морепродуктів.

Це чергове підтвердження фактичної технологічної підтримки РФ з боку Китаю у веденні війни проти України. У Пекіні офіційно заперечують надання летальної допомоги, однак непряма участь у виготовленні дронів підриває дипломатичні запевнення КНР щодо "нейтралітету".