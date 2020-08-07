Львовский Нацкорпус заявил, что будет противодействовать богослужениям и деятельности религиозной общины Украинской Православной Церкви в Золочево.

Фото: facebook.com/NCLVIV

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом активисты заявили в своем обращении на странице «НК Львовщина» в Фейсбук.

Нападавшие отметили, что сорвали «противоправное строительство церкви» и «незаконные богослужения» общины УПЦ, повредив забор в частном доме священника Максима Йоенко.

Члены Нацкорпуса также заявили, что снесли забор частного дома священника УПЦ и «взяли инициативу в свои руки» - «из-за беспомощности власти».

Львовский Национальный Корпус открыто пригрозил, что «будет внимательно следить за ситуацией в Золочеве» и противодействовать любым попыткам УПЦ «утвердиться в городе».

Как сообщалось ранее, 6 августа в частном доме клирика УПЦ иерея Максима Йоенко, активисты разрушили ограду.

14 июля вандалы атаковали дом священника УПЦ.

Активисты во главе с мэром города пришли к дому священника УПЦ и провели акцию протеста против строительства храма, а также несколько раз дом священника подвергался хулиганским атакам.

Юридический отдел УПЦ заявил, что местные власти нарушают конституционные права верующих УПЦ, их действия подпадают под статьи Уголовного кодекса.