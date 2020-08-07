Львовский Нацкорпус заявил, что будет противодействовать богослужениям и деятельности религиозной общины Украинской Православной Церкви в Золочево.
Фото: facebook.com/NCLVIV
Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом активисты заявили в своем обращении на странице «НК Львовщина» в Фейсбук.
Нападавшие отметили, что сорвали «противоправное строительство церкви» и «незаконные богослужения» общины УПЦ, повредив забор в частном доме священника Максима Йоенко.
Члены Нацкорпуса также заявили, что снесли забор частного дома священника УПЦ и «взяли инициативу в свои руки» - «из-за беспомощности власти».
Львовский Национальный Корпус открыто пригрозил, что «будет внимательно следить за ситуацией в Золочеве» и противодействовать любым попыткам УПЦ «утвердиться в городе».
Как сообщалось ранее, 6 августа в частном доме клирика УПЦ иерея Максима Йоенко, активисты разрушили ограду.
14 июля вандалы атаковали дом священника УПЦ.
Активисты во главе с мэром города пришли к дому священника УПЦ и провели акцию протеста против строительства храма, а также несколько раз дом священника подвергался хулиганским атакам.
Юридический отдел УПЦ заявил, что местные власти нарушают конституционные права верующих УПЦ, их действия подпадают под статьи Уголовного кодекса.
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