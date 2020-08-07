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Киево-Печерская лавра остается в пользовании Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в ответ на петицию № 22/094164-эп «Оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании Украинской Православной Церкви и отклонить петицию № 22/092966-эп», размещенную на веб-сайте Официального интернет-представительства Президента Украины 27 апреля 2020 года.

«Распоряжением Кабинета Министров Украины от 11 июля 2013 № 519-р здания и сооружения по ул. Лаврской, 11 и по ул. Лаврской, 15 в Киеве согласно определенному перечню были переданы в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви», - отметил Президент.

Кроме того, он напомнил, что управление объектами государственной собственности совершает Кабинет Министров.

«Кабинет Министров Украины конституционно признан тем органом, на который возложено осуществление управления объектами государственной собственности в соответствии с законом (пункт 5 статьи 116). Соответствующее полномочие Правительства Украины закреплено также в части первой статьи 20 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины».», - подчеркнул Владимир Зеленский в ответе на петицию.

 
ForUm

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