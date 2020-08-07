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В Луганской области при поддержке Украинской Православной Церкви состоялся десятидневный велосипедный поход по лесным и полевым дорогам края.

Фото: Северодонецкая епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на sed-eparhia.com, велопоход состоялся под руководством МСУ Украины по спортивному туризму протоиерея Александра Иванова, руководителя молодежного отдела Северодонецкого епархиального управления.

«Маршрут проходил вдали от оживленных автотрасс по лесным и полевым дорогам Кременского, Сватовского, Троицкого, Белокуракинского, Новопсковского, Марковского, Меловского, Беловодского и Старобельского районов. В общем, за десять дней путешествия было преодолено на велосипедах более пятисот километров, и выполнен норматив спортивного похода третьей категории сложности», - рассказали в Северодонецкой епархии.

По словам организаторов, помимо спортивной составляющей, велопоход ставил перед участниками и краеведческую задачу.

«Во время своего велопутешествия группа посещала отдаленные уголки нашей области, заброшенные деревни, действующие и разрушенные храмы, брали интервью у местных жителей и настоятелей посещаемых храмов, собирая краеведческий материал и обновляя топографические данные о наличии и состоянии полевых дорог на маршруте», - отметили в пресс-службе епархии.

Итогом похода стал обширный краеведческий материал, собранный путешественниками, который после обработки будет представлен на ежегодной краеведческой конференции, а также выполненный норматив второго спортивного разряда, присвоение которого юным спортсменам состоится после отчета группы о походе в маршрутно-квалификационной комиссии областного центра туризма.
ForUm

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