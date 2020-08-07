С каждым человеком, независимо от времени, условий и места его обитания, Церковь говорит о своих духовных ценностях на том языке, который будет ему понятен.

Фото: Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом написал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«У Церкви нет ничего общего с молодёжью, потому что молодёжь современна, а Церковь — нет». Именно такие заявления нередко звучат сегодня в ответ тем, кто начинает говорить о Церкви и проповеди христианства в современном мире. Однако оправданно ли такое заявление? Церковь — это одна из самых старых институций в современном мире, но «старое» вовсе не означает «отжившее» и «неактуальное». Церковь существует на этой земле без малого две тысячи лет, и каждая историческая эпоха требовала от Неё определённой реакции на те или иные события, происходившие в социуме», - отметил владыка Антоний.

Однако, по его словам, Церковь никогда не смогла бы сохранить своё бытие, если бы у Неё не было одного свойства — всегда оставаться такой, какой Её создал Сам Христос - «только оставаясь аутентичной, Она смогла сберечь, развить и пронести сквозь века свои вечные ценности».

«Один современный богослов как-то отметил: «Многие «образованные» люди смотрят на Церковь как на пережиток прошлого. Но мы-то знаем: Церковь — не музей, Она имеет ответы на современные вопросы». Христианский апологет прошлого века К. С. Льюис в одном из своих произведений пишет: «Церковь существует только для того, чтобы привлекать людей ко Христу, формировать из них «маленьких христов». Если Она этого не делает, все кафедральные соборы, всё священство, все миссионерские организации, проповеди, даже сама Библия сведутся лишь к пустой трате времени». Поэтому с каждым человеком, независимо от времени, условий и места его обитания, Церковь говорит о своих духовных ценностях на том языке, который будет ему понятен», — сказал управделами УПЦ.

Владыка Антоний также привёл слова преподобного Викентия Лиринского: «Говори по-новому, но не говори нового».

«Этот принцип как нельзя лучше отражает взаимоотношения Церкви и общества. Церковь должна выражать свою проповедь теми словами, которые соответствуют современному мышлению», — отметил архиерей.

По его словам, поскольку жизнь человека сегодня весьма динамична, окружающий мир меняется в мгновение ока, то каждому крайне важно иметь определённые навыки жизни в этом мире. Вследствие этого каждый современный верующий человек также должен иметь доступ к нужной ему информации и имеет полное право пользоваться новейшими технологиями, но при этом он должен внимательно относиться к тому, что ему хотят донести.

«Человек всегда должен помнить о главной цели своей жизни — следовать за Христом и жить в Нём для обретения Вечного Царства Божия, а для этого ему не нужны никакие современные технологии», — заключил управделами УПЦ.