В Киеве архиепископ Обуховский Иона провел онлайн-экскурсию по Свято-Троицкому Ионинскому монастырю.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, экскурсия прошла в прямом эфире на Фейсбук странице фильма «Где ты, Адам?».

Архиепископ Иона рассказал об истории монастыря, мощах его основателя преподобного Ионы Киевского и других святынях обители.

Экскурсия прошла в прямом эфире, но её запись (около 40 минут) доступна для просмотра всеми желающими.

Как сообщалось ранее, показ документального фильма о жизни афонского монастыря Дохиар и его многолетнем игумене старце Григории (Зумисе) «Где ты, Адам?» состоится в столичном кинотеатре «Жовтень» 2 или 3 сентября.

На 10 сентября запланированы показы ленты в шести городах Украины - в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Сумах и Харькове.