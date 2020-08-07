Украинская Православная Церковь проводит ежегодную благотворительную акцию «Рюкзачок милосердия – 2020» в помощь нуждающимся семьям для сбора детей в школу.

Фото: blago.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на blago.church.ua, акция проводится к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

«Чтобы сегодня собрать ребенка в школу, обеспечив ему, как минимум, рюкзак и стандартный канцелярский набор, нужно не менее 1000 грн, не говоря о том, что необходимы школьная форма, учебники и другие дополнительные школьные принадлежности. В 2020 году за помощью в Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам обратилось 39 семей, в которых воспитывается 75 детей школьного возраста», – рассказали в Синодальном отделе по социально-гуманитарным вопросам УПЦ.

Сумма, которую сейчас необходимо собрать для обеспечения детей необходимыми канцелярскими наборами и рюкзаками, составляет 72 тыс грн.

Священнослужители призывают присоединиться к участию в акции всех неравнодушных.

Помочь можно одним из удобных для вас способов:

а) приобрести и доставить канцелярские товары в Центр Гуманитарной Помощи;

б) перечислить средства на счет Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам с указанием платежа «Рюкзачок милосердия» или на банковскую карту.

Ознакомиться с реквизитами можно тут.