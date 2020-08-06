также в разделеРелигия
Митрополит Антоний рассказал о главной помехе на пути к Богу 9
Совет Церквей предложил правительству практические способы противодействия насилию 18
Митрополит Антоний рассказал о том, как культура может приблизить человека к Богу 14
В УПЦ считают, что власти Золочева нарушают права верующих 16
Митрополит Онуфрий расскажет, что поможет принимать правильные решения в жизни 14
В РПЦ сравнили церковный конфликт в Черногории с украинским расколом 16
В УПЦ объяснили, почему в Православии почитаются разные иконы Богородицы 15
В Церкви заявили, что сожжение Библий активистами BLM оскорбляет чувства верующих 25
В Почаевской лавре сотни верующих УПЦ отметили день памяти Почаевской иконы Богородицы 23
Коронавирус в Западной Украине распространялся не из-за Церкви - ВСЦиРО 28
РПЦ – властям Черногории: Руки прочь от Православной Церкви! 14
На столичных Осокорках откроют музей-галерею афонского наследия в Украине 33
В УПЦ рассказали, возможна ли исповедь on-line 262
Община УПЦ села Товтры отметила годовщину освящения нового храма, обустроенного в помещении старого магазина 37
Единственный действующий храм в Чернобыльской зоне отчуждения отметил престольный праздник 14
Священник УПЦ получил архитектурную премию за монументальные панно Соборного храма Благовещения в Кропивницком 19
В прокат выйдет фильм «Где ты, Адам?» об афонском монастыре и его игумене 15
Минский митрополит призвал белорусов молиться и «не вступать на путь насилия» 31

На Закарпатье православная молодежь помогает нуждающимся малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, ромам и многодетным семьям.

Фото: Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, православная молодежь посещает нуждающихся как в будни, так и в воскресные дни и, особенно, на церковные праздники.

«Согласно традиции, «пакет гостинцев» включает в себя душистый хлеб из благотворительной пекарни «Зерно Добра» (действует на территории Свято-Ильинского храма в Иршавае), а в придачу необходимые одежду, обувь, продукты питания и средства гигиены, игрушки, обучающие детские журналы. Кроме того, молодежь готовит и горячие обеды для подопечных бабушек и дедушек», - отметили в пресс-службе епархии.

Православные активисты призвали всех неравнодушных присоединяться к благотворительным инициативам.

«Творить добро легко, главное, искренне захотеть. Благодарим всех, кто присоединяется и помогает. Отдельно большое спасибо нашему владыке Феодору за его святые молитвы и искреннюю поддержку. Творим добро, пока есть время», - сказал глава молодёжного отдела епархии и духовник Иршавского молодёжного братства имени святого Иоанна Предтечи архимандрита Агапит (Шпиняк).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги