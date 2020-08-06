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Власти Львовской области сознательно провоцируют межконфессиональные конфликты в отношении верующих Украинской Православной Церкви в Золочеве.

Фото: Фейсбук протоиерея Николая Данилевича

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич написал в своем Фейсбук.

«Греко-католики спокойно строят храмы на юге Украины (пгт. Затока, Белгород-Днестровский район, Одесская область), и никто из православных или местные власти не устраивает истерик, как это недавно было в Золочеве (Львовская область), где именно греко-католические отцы подняли весь город против общины УПЦ. То есть православным в Золочеве нельзя даже существовать, а греко-католикам в Затоке можно строить. Вот такие у нас региональные реалии», – отметил протоиерей Николай Данилевич.

Он также добавил, сегодня в Золочево неизвестные в масках разрушили ограду частного дома священника УПЦ Максима Йоенко.

Как сообщалось ранее, 14.07.2020 вандалы атаковали дом священника УПЦ.

Активисты во главе с мэром города пришли к дому священника УПЦ и провели акцию протеста против строительства храма, а также несколько раз дом священника подвергался хулиганским атакам.

Юридический отдел УПЦ заявил, что местные власти нарушают конституционные права верующих УПЦ, их действия подпадают под статьи Уголовного кодекса.
ForUm

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