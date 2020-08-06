Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Беларусь официально не уведомляла Украину о согласии передать задержанных под Минском боевиков российской частной военной компании «Вагнера», причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом Кулеба сообщил в ходе онлайн-брифинга, передает УНИАН.

«Разговор между двумя президентами вчера был очень конструктивный, с обеих сторон даны соответствующие поручения правоохранительным органам, но о том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих лиц Украине, - мы официальной коммуникации не получали, и на данный момент она существует исключительно в виде источника из СМИ», - сказал Кулеба.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера«. Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Отмечалось, что опросы задержанных показали, что 14 из них «были зафиксированы на Донбассе».

Задержанные в Беларуси россияне заявили, что их целью визита был транзитный поезд. Они утверждают, что должны были лететь в Латинскую Америку.

По словам Лукашенко, «вагнеровцы» были направлены в Беларусь специально.

Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников.

Беларусь попросила проверить причастность «вагнеровцев» к совершению преступлений в Украине.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных боевиков.

По данным СМИ, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко заявил, что пообещал выдать задержанных боевиков Украине.

Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и РФ для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками.