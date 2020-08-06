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В Православии почитаются множество разных образов Божией Матери, каждая икона связана с тем или иным Ее явлением человеческому роду.

Фото: ФОМА

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Богородица, действительно, только одна, и когда мы молимся перед той или иной иконой – мы молимся одной-единственной Деве Марии. Ведь молясь перед Ее иконой, мы говорим: «Пресвятая Богородице, спаси нас», а вовсе не «икона Богородицы, спаси нас». Спасает нас не икона, не материя, а Та, чье изображение на ней», - отметил Андрей Музольф.

Он объяснил, что тот факт, что в церковной традиции существует огромное множество икон Богородицы говорит о разных Ее явлениях человеческому роду.

«В зависимости от того, в каких условиях и каким образом Преблагословенная Дева Мария являлась человеку, подобные нюансы отражены и на Ее иконах.  Именно поэтому иконы Божией Матери носят название «Почаевская», «Владимирская» и т.д.  Однако, считать, при этом, что какая-нибудь икона Богородицы «лучше», «сильнее» или «святее» других – это уже кощунство и в некоторой степени язычество, потому что святость иконы зависит не от самого изображения, а от того, кто на нем изображен», - заключил преподаватель Киевской духовной академии.
ForUm

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