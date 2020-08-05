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Оперативники Нацполиции Украины задержали гражданина Беларуси, который разыскивался за сексуальные преступления против детей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас решается вопрос о его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.

По словам начальника Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины Артема Крищенко, в соответствии с учетами Генерального секретариата Интерпола злоумышленник разыскивается правоохранительными органами Республики Беларусь для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 167 (Насильственные действия сексуального характера), ч.1 ст.169 (Развратные действия) и ч.3 ст. 343-1 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Установлено, что в 2013 году житель Беларуси, 1987 года рождения, совершил развратные действия против знакомой 3-летней девочки. Ребенок спал и не понимал, что происходит. В то же время он сделал фотографии порнографического характера и затем опубликовал их в сети Интернет.

Кроме того, в период с 2016 по 2017 годы подозреваемый через социальную сеть склонял к тому времени 12-летнюю девочку к созданию фотографий порнографического характера. Затем эти фото ребенок посылал ему через Интернет.

«Вчера работники Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполиции Украины совместно с работниками полиции Одесской области задержали разыскиваемого. Согласно законодательству Республики Беларусь за совершенные правонарушения ему грозит до 15 лет лишения свободы», - сообщил Крищенко.

Злоумышленник задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о его экстрадиции в Республику Беларусь.
ForUm

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