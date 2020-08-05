Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций вынужден отреагировать и публично опровергнуть очередные обобщенные обвинения министра здравоохранения Украины Максима Степанова в якобы распространении коронавирусной болезни COVID-19 в западных областях Украины из-за деятельности религиозных общин.

Фото: ВСЦиРО

Как сообщает сайт vrciro.org.ua, с началом карантина в Украине Церкви и религиозные организации в целом принимают необходимые меры по безопасному проведению богослужений, других религиозных мероприятий и своей социальной деятельности. Многие религиозные общины организовали онлайн-трансляции своих богослужений, а допуск верующих в храмы и молитвенные дома происходит при наличии защитной маски, с соблюдением рекомендованной правительством дистанции и использованием антисептических средств.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призывает руководство Минздрава Украины прекратить практику обобщенных обвинений в адрес всей религиозной общины, зато сосредоточив внимание на более эффективные меры, чтобы уменьшить риски инфицирования наших сограждан в местах наиболее активных социальных контактов - в общественном транспорте, учреждениях торговли, банковских и государственных учреждениях, в развлекательных заведениях и других местах скопления людей.

ВСЦиРО открыт к диалогу с Минздравом ради того, чтобы в дальнейшем не принимались обобщенные публичные обвинения в религиозной общине, а риски устранялись путем эффективного практического взаимодействия. Религиозные деятели разных конфессий также уверяют, что продолжают молиться за преодоление эпидемии COVID-19 и за здоровье врачей, которые находятся на передовой этой борьбы.

«Убеждены, что только в согласии и взаимодействии украинское общество способно эффективно противостоять вызову пандемии», - сказано в сообщении.