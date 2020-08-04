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В Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви 3 августа началась вступительная кампания.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу КДАиС в фейсбук, в этом году вступительные экзамены в Киевскую духовную академию сдают 299 абитуриентов, из них 126 – на дневное отделение и 173 – на заочное.

Во время экзаменов абитуриенты должны показать знания Священного Писания, богословия, церковной истории, иностранных языков, церковнославянского языка и церковных молитв. Также поступающие должны написать сочинение.

Перед началом экзаменов в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери был совершен молебен, который возглавил заведующий заочного отделения и духовник КДАиС архимандрит Маркелл (Паук).
ForUm

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