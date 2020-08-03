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Мусульманские паломники в Саудовской Аравии 2 августа завершили резко сокращенный из-за пандемии коронавирусной инфекции хадж – ежегодное паломничество к святыням ислама.

В этом году в хадже приняли участие всего около 10 тысяч мусульман, в отличие от более 2 миллионов из 180 стран в обычные годы, передает Радио Свобода.

Хадж является одним из пяти столпов ислама и считается обязательным хотя бы один раз в жизни для каждого трудоспособного мусульманина, который может позволить себе путешествие в Мекку.

Значительный приток людей повышал риск вспышки COVID-19 в королевстве, которое борется за контроль над распространением опасной болезни.

Министерство, ответственное за проведение хаджа, позволило лишь ограниченному количеству мусульман разных национальностей, которые уже живут в Саудовской Аравии, принять участие в событии этого года. Министерство здравоохранения сообщило, что не зафиксировало случаев коронавирусной инфекции в святых местах во время паломничества.

Паломники должны соблюдать социальную дистанцию и регулярно проверять температуру.
ForUm

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