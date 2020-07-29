Мусульманские паломники 29 июля начали хадж с ограничениями на проведение из-за вынужденного решения Саудовской Аравии сократить количество людей, которым разрешено участвовать в ежегодном религиозном собрании в городе Мекке.

Пятидневный ритуал является одним из пяти столпов ислама и каждый трудоспособный мусульманин обязан один раз в жизни совершить такое путешествие. Ежегодно более 2 миллионов паломников из 180 стран приезжают в Мекку, сообщает Радио Свобода.

Однако в этом году зарубежным паломникам запрещено совершать хадж из-за пандемии.

Толпы людей, которые собираются во время паломничества вокруг религиозных мест, создает риски распространения инфекции в королевстве. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Саудовской Аравии подтверждено более 270 тыс. случаев COVID-19 и умерли 2789 человек.

В прошлом месяце власти Саудовской Аравии заявили, что только «очень ограниченное количество» мусульман разных национальностей, которые уже проживают в Саудовской Аравии, смогут совершить хадж. В сообщениях говорится, что число верующих в этом году оценивают на уровне до 10 тысяч.

Решение о запрете хаджа для паломников из-за пределов Саудовской Аравии является первым в современной истории королевства.

Мусульмане, которым разрешено, проходят температурный скрининг, им должно быть не более чем 65 лет и без хронических заболеваний.

Пик ритуала хаджа приходится на 30 июля. Время хаджа определяется положением месяца, согласно исламскому лунному календарю.