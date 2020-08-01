В результате операции правоохранителей по ликвидации «полтавского террориста» Романа Скрипника в поселке городского типа Опошня Полтавской области никто из полицейских не пострадал.

Об этом информирует Национальная полиция Украина.

Руководитель полиции Полтавской области Иван Выговский заявил, что начальник сектора реагирования патрульной полиции, действуя в соответствии с инструкцией и находясь в непосредственном контакте с преступником, держал ситуацию под контролем до прибытия спецподразделения. Поскольку жизни полицейского угрожала реальная опасность и Скрипник угрожал ему гранатой, было принято решение о ликвидации подозреваемого.

Отмечается, что в результате взрыва гранаты, которая была у подозреваемого, никто из сотрудников полиции не пострадал.

Следователи полтавского управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, от которых скончался «полтавский террорист» во время задержания.

Напомним, что в ночь на 1 августа полиция ликвидировала Романа Скрипника.