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Возле шести станций столичного метро обустроят перехватывающие паркинги, сообщил  мэр Киева Виталий Кличко.

«Перехватывающие парковки обустроят возле шести станций метро. И первая из них – возле метро «Выдубичи» - уже месяц как работает. Это парковка на 193 места. Там установили новое освещение, транспортное и пешеходное ограждение, навигацию. Обустроили 2 пешеходных перехода, сделали дорожную разметку. Проложили также оптоволокно и установят в ближайшее время 10 камер видеонаблюдения», - сообщил Кличко.

Сегодня городские власти тестируют, пользуется ли спросом этот паркинг и что надо еще сделать, чтобы людям было удобно. В среднем ежедневно на паркинге «Выдубичи» оставляют 120-140 автомобилей.

«Перехватывающие паркинги сделаем на въездах в столицу по пяти направлениям. Возле станций метро «Академгородок», «Святошин», «Красный Хутор», «Ипподром», «Сырец». Всего на них смогут разместиться около 2 тысяч автомобилей. Обустраивая перехватывающие паркинги, город предоставляет водителям альтернативу – оставить авто на стоянке и двигаться дальше общественным транспортом. Благодаря этому мы разгрузим центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице», - подчеркнул Кличко.
ForUm

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