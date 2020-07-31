также в разделеРелигия
Митрополит Антоний объяснил, почему настоящая вера не нуждается в доказательствах 9
В Запорожской области прихожане УПЦ сдали кровь для больных детей 14
Митрополит Онуфрий расскажет, как нужно жить, чтобы Господь продлил нашу жизнь 10
Митрополит Антоний объяснил, почему недостаточно соблюдать только внешние правила благочестия 11
Святогорский митрополит УПЦ рассказал, на что способно слово «прости» 12
Хор Мукачевской епархии УПЦ получил гран-при на международном конкурсе в Германии 17
Священник УПЦ борется с меланомой и нуждается в помощи 9
В УПЦ издали церковный календарь со святынями Сербии 23
Митрополит УПЦ дал совет, как преодолеть страх перед будущим 16
Тысячи верующих УПЦ приняли участие в торжествах в честь Святогорской иконы Богородицы 14
В УПЦ рассказали, что поможет достичь мира на Донбассе 27
На Винничине при поддержке УПЦ провели молодежный футбольный турнир 14
Патриарх Кирилл объяснил, что самое важное в служении Церкви 12
В УПЦ объяснили, можно ли перекрещивать детей 43
В сети доступны труды известного закарпатского ученого и богослова 12
УПЦ просит неравнодушных помочь детям-инвалидам приобрести школьные принадлежности 11
Митрополит УПЦ рассказал о чудесах по молитвам к Святогорской иконе Божией Матери 36
Митрополит Онуфрий поделился советом, как найти ориентир в современном потоке информации 312

Государственное бюро расследований преждевременно закрыло дело о разжигании религиозной вражды, поскольку в первую очередь речь идет о нарушении законодательства Украины, которое должно быть должным образом расследовано.

Фото: pravda.com.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом глава юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов написал в своем Фейсбук, комментируя закрытие ГБР уголовного дела в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Думаю, что следователи ГБР преждевременно закрыли дело «о разжигании религиозной вражды», которое, почему-то, ошибочно называли делом о томосе. На самом деле оно не имеет никакого отношения к томосу. Прежде всего речь идет о нарушении законодательства Украины, которое заключается в разжигании религиозной вражды, злоупотреблении властью, вмешательстве во внутренние дела религиозных объединений, подделке документов и мошенничестве со стороны политиков и функционеров, которое должно надлежащим образом расследоваться правоохранительными органами», - написал протоиерей Александр Бахов.

По его мнению, степень виновности или невиновности каждого должен определить суд, «ведь здесь рыльце в пушку не только у Порошенко и Юраша, поскольку там действовала целая преступная группа!».

«Государству и чиновникам, по большому счету, должно быть все равно, есть у кого-то томос или нет, признают друг друга или нет, ведь все это внутренний вопрос религиозных объединений. И перед государством христианская религиозная община ничем не отличается от иудейской или мусульманской религиозной общины, с точки зрения закона они все равны и одинаковы!» – напомнил глава Юротдела УПЦ.

Он заявил, что руководству ПЦУ не стоит волноваться из-за томоса, поскольку «никакие решения судов и правоохранительных органов по поводу привлечения к ответственности преступников никак не повлияют на томос, ведь это бумага, не имеющая никакой юридической силы, и признавать ее над собой или нет – это внутренний вопрос каждого человека и религиозной группы и организации (ст. 35 Конституции Украины)».

В заключение протоиерей Александр поднял вопрос: «Если нет состава преступления и следователи ГБР закрыли уголовное производство, то почему исчезло регистрационное дело «ПЦУ» и дело о ликвидации «УПЦ КП?»
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги