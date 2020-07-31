Совет Национального банка на заседании 31 июля уволил Сергея Холода с должности заместителя председателя Нацбанка с 3 августа, сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующее заявление об увольнении по собственному желанию Холод подал председателю Национального банка Кириллу Шевченко.

На этой должности он отвечал за деятельность блока «Платежные системы и денежный оборот».

Председатель Национального банка Украины отметил, что будущий глава этого направления долженосохранить и приумножить достижения Национального банка в сфере внедрения безналичных расчетов и оптимизации наличного оборота в Украине.

Холод начал работу в должности заместителя председателя Национального банка Украины с 23 июля 2018 года. Он занимался развитием и регулированием деятельности платежных и расчетных систем, управлением системой денежного обращения.