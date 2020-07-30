также в разделеПолитика
ОПЗЖ: Верховный суд поставил точку в деле о распространении лжи о Медведчуке каналом «Прямой» 34
Координатор грантовой организации: Китай возлагает стратегические надежды на Медведчука 41
Герман: Если бы Медведчук работал в ТКГ, то это была бы та сила, которую нельзя победить 18
Зеленский назначил Кравчука главой делегации в ТКГ 16
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ 46
Политолог объяснил падение рейтинга «Слуги народа» и рост популярности партии Медведчука 67
МИД: Боевики «Вагнера» могли дестабилизировать ситуацию в Беларуси накануне выборов 25
МИД о возвращении ноты Россией: мы свыклись со страусиным поведением 22
Беларусь усиливает границу с Украиной и Россией 34
Зеленский проводит консультации по кандидатуре главы делегации в ТКГ 14
После задержания российских боевиков Беларусь вызовет послов Украины и РФ 51
Эксперт: Рост рейтинга партии Медведчука – это результат системной работы 64
Кравчук прокомментировал возможность вхождения в ТКГ 54
«Слуга народа» хочет заменить лозунг «Сделаем их вместе» 23
Дроздова: Медведчук должен стать ключевой фигурой в переговорах по Донбассу 17
Зеленский сказал, кто может заменить Кучму в ТКГ 34
Гармаш: Место Кучмы в ТКГ может занять Резников 14
Данилов уверен, что Кучма продолжит помогать Зеленскому 15

Депутаты Краматорского горсовета высказали недоверие мэру города Андрею Панкову, которого уличили в коррупции и безхозяйственности.

На заседании 29 июля 25 из 30 присутствующих на сессии и принявших участие в голосовании избранников (80%) проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы.

Юридически закрепить отставку коррупционера Панкова помешал демарш «Европейской солидарности», депутаты которой фактически сорвали голосование и дали зеленый свет дальнейшему дерибану бюджета.

Обвинения к мэру Андрею Панкову озвучил глава фракции «Объединенный Краматорск», гендиректор НКМЗ Геннадий Суков.

«Истерия, наглость и вранье мэра зашкаливает. Мэр, которого избрал город, забыл о его интересах. Представлял интересы партий и кланов, которые ему были выгодны», - заявил Суков.

Панкова, в частности обвинили в коррупционной схеме на 44 млн гривен. Кроме того мэру напомнили, что он хвастается своими связями с Офисом президента и покровительством самого Владимира Зеленского, который якобы обещал Панкову поддержать его на будущих местных выборах.

Отметим, временная депутатская комиссия в ходе расследования обнаружила целый список уголовных преступлений, которые совершил расхититель и коррупционер Андрей Панков.

По данным СМИ, правоохранители уже ведут соответствующее расследование.

И хотя Андрей Панков формально сохранил кресло мэра Краматорска, эксперты считают, что решение горсовета о недоверии обнуляет шансы Панкова на переизбрание.

Таким образом, уже в ближайшее время город ждет политическая перезагрузка, а Андрея Панкова – уголовные дела и заслуженное наказание.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12