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Российский бизнесмен, бывший советник Кремля Сергей Пугачев, который живет во Франции, рассказал агентству Reuters свою версию того, как президент России Владимир Путин с 2006 года пытался решить проблему преемника на посту.

Пугачев ранее входил в «ближний круг» Путина, однако впоследствии был объявлен в России в розыск по уголовному делу, передает Радио Свобода.

Вопрос передачи власти, по словам Пугачева, входивший некогда в число самых богатых людей России, занимал Путина по меньшей мере с начала его второго президентского срока. Постепенно эта проблема стала для президента России «самой важной головной болью».

«Для Путина вопрос преемника всегда был существенным личным стрессом. Он не собирался передавать кому-либо реальный контроль над страной», - приводит Reuters слова Пугачева.

Он утверждает, что Путин не хотел оставаться президентом, а видел себя в роли «отца нации» и неформального руководителя страны, но вопрос о надежном преемника на посту президента «всегда был большой проблемой».

По словам Пугачева, летом 2007 года фаворитом в неформальной «гонке преемников» считался первый вице-премьер Сергей Иванов. Однако ряд людей с «ближнего круга» Путина начали сговариваться против него, убеждая президента в том, что кандидатура Иванова опасна для его планов.

Пугачев утверждает, что одним из главных противников кандидатуры Иванова был нынешний глава «Роснефти» Игорь Сечин. Ему якобы удалось убедить Путина в том, что тот не станет «послушным» преемником, а будет вести свою игру.

После этого, как утверждает Пугачев, Путин склонялся к тому, чтобы преемником стал тогдашний премьер-министр Виктор Зубков, который после года на посту президента ушел бы в отставку, и Путин бы вернулся.

От этой идеи в Кремле тоже отказались, и в итоге преемником стал Дмитрий Медведев. Пугачев утверждает, что он до последнего момента был уверен, что в 2012 году ему позволят баллотироваться на второй срок – но Путин решил вернуться на пост президента.

По словам Пугачева, Путин также давал ему поручения проконсультироваться с юристами о возможности баллотироваться в 2008 году на третий срок. Юристы посоветовали Путину изменить конституцию, но он не стал тогда этого делать.

Ни один из упомянутых в материале Reuters российских политиков не прокомментировал заявления Пугачева. Представитель Кремля Дмитрий Песков также отказался их комментировать.

Пугачев утверждает, что дружил с Путиным. В доказательство этого он недавно выложил в сеть фотографии из семейного архива, на которых, в частности, зафиксированы дочери Владимира Путина Екатерина Тихонова и Мария Воронцова в подростковом возрасте. Кремль годами скрывал подробности семейной жизни президента России, фото его дочерей практически никогда не публиковались.

Пугачев в России объявлен в розыск по обвинению в выводе средств из «Межпромбанк», принадлежавший ему. Его активы на два миллиарда долларов арестованы.
ForUm

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