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В Украине каждые пять дней будут пересматривать принадлежность регионов к той или иной зоне карантина. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНИАН.

По его словам решение будут принимать на уровне каждого отдельного района или даже города. Так, даже в преимущественно «красной» области могут быть отдельные «зеленые» города или села. Именно от принадлежности к этим зонам будут зависеть условия обучения в школах и вузах.

Напомним, по состоянию на 29 июля в Украине зафиксировано 1022 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
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