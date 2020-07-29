В Украине каждые пять дней будут пересматривать принадлежность регионов к той или иной зоне карантина. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНИАН.

По его словам решение будут принимать на уровне каждого отдельного района или даже города. Так, даже в преимущественно «красной» области могут быть отдельные «зеленые» города или села. Именно от принадлежности к этим зонам будут зависеть условия обучения в школах и вузах.



Напомним, по состоянию на 29 июля в Украине зафиксировано 1022 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.