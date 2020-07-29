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Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что тенденция к росту заболеваемости коронавирусом наблюдается после смягчения карантина, сообщает УНИАН.

«Это началось в июне и мы наблюдаем такую тенденцию. Более того, происходит большой рост и в других странах, в частности в странах Европы», - подчеркнул глава Минздрава.

Он отметил, что именно поэтому правительство продолжает совершенствовать подходы к карантинным мероприятиям в стране.

Так, в частности, был изменен адаптивный карантин. «Перешли к разделению страны на четыре зоны, которые разработаны по четким критериям, - это первое отличие. Второе заключается в том, что если раньше адаптивный карантин был полностью в пределах области, то сейчас произошел переход до уровня административно-территориальной единицы - района или города», - рассказал министр. Максим Степанов в очередной раз напомнил, что важно и в дальнейшем пользоваться масками и антисептиками, а также соблюдать дистанцию.

Напомним, по состоянию на 29 июля в Украине зафиксировано 1022 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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