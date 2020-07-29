Ущерб от масштабного пожара на Луганщине, в ходе которого выгорело почти 8 тысяч гектаров леса, может составлять около 4-5 миллиардов гривень. Об этом сообщил председатель Гослесагентства Василий Кузьович, сообщает hromadske.

«В Северодонецком выгорело около 1500 гектаров, и убытки составляют более 1 млрд грн. Если мы экстраполируем убытки на остальные сгоревшие площади, то убытки составят около 4-5 млрд грн», — сказал Кузьович.

Начальник Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Павел Головченко уточнил, что окончательной цифры нет из-за того, что посчитаны только убытки по Северодонецкому лесхозу, убытки же по Новоайдарскоу лесхозу продолжают подсчитывать.

«Нужно примерно 5 лет на то, чтобы убрать горелый лес и засадить данный массив. Сколько на это нужно денег, мы еще не знаем, потому что лес не весь прогорел, остались участки зеленого, здорового леса. Но там, где у нас погорел молодняк, мы его уберем, и уже в этом году осенью посадим первые лесные культуры», — сказал Головченко.

Также он сообщил, что площадь лесов на подконтрольной территории Луганщины составляет 200 000 гектаров. Таким образом, за несколько дней лесного пожара выгорело почти 4% леса.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

В результате пожара погибли 5 человек, 34 человека госпитализированы (из них 15 детей). Пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 домов жилых домов, всего - 59, также повреждено 80 дачных домов.

В 17:40 9 июля пожар удалось локализовать, 13 июля – полностью ликвидировать.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины

Полиция рассматривает три основных версии возникновения пожара.

Правоохранители также проверяют версию попадания снаряда с неподконтрольной территории.