также в разделеРелигия
Известный швейцарский богослов рассказал, почему настоящий верующий - радостный
Митрополит Онуфрий прокомментировал изменение статуса собора Святой Софии 6
Епископ Виктор объяснил, почему Крещение Руси было духовным, а не политическим решением 8
В Ужгороде в День Крещения Руси освятили фундамент храма УПЦ 9
Митрополит Антоний объяснил, как православным отвечать на клевету 11
Патриарх Кирилл поздравил украинцев с Днем Крещения Руси 10
Представители УПЦ обговорили с главой Верховной Рады изменения в законодательстве 10
При поддержке УПЦ сегодня вечером состоится праздничный концерт ко Дню Крещения Руси 31
Представители Поместных Православных Церквей поздравили украинцев с Днем Крещения Руси 12
Патриарх Кирилл в День Крещения Руси напомнил, кем был князь Владимир 86
«Дистанции между душой и Господом нет»: верующие УПЦ отметили День Крещения Руси 15
В Киево-Печерской лавре и во всех монастырях и храмах УПЦ состоялись торжества в честь Дня Крещения Руси – фото 29
Святой Князь Владимир — пример настоящего христианина и патриота своего государства 32
Предстоятель УПЦ призвал украинцев быть достойными потомками князя Владимира 26
УПЦ передала 270 тыс для закупки медикаментов и медицинского оборудования для реанимационного модуля на КПВВ «Станица Луганская» 37
В УПЦ призвали молиться о полном прекращении войны на Донбассе 59
Митрополит Антоний объяснил, какое качество Бог больше всего ждет от человека 16
В УПЦ подготовили маски для верующих, которые придут в Киево-Печерскую лавру на Литургию в День Крещения Руси 25

Хоры трех лавр Украинской Православной Церкви совместно исполнили известную песню святителя Николая Сербского «Вера наша».

Фото: Православная Жизнь

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Православная Жизнь», видео записано каналом «Перший Козацький» к празднованию Дня Крещения Руси по благословению управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича).

«В 2020 году верующие Украинской Православной Церкви не смогли собраться на традиционный Крестный ход в Киеве, поэтому братия Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской лавр решили совместно исполнить песню, чтобы в день праздника «все мы вновь могли почувствовать наше единство», - объяснили создатели клипа.

Исполнение песни «Вера наша» сопровождается величественными видами обителей и документальными кадрами массовых крестных ходов, проходивших в 2019 году в Киеве и Подгорице (Черногория).

Завершают клип поздравления Митрополита Онуфрия, наместника Святой Успенской Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, наместника Успенской Святогорской лавры митрополита Святогорского Арсения.

«Песню, которая объединяет миллионы православных славян во всем мире, поют хоры трёх великих монастырей, объединяющих Запад, Центр и Восток Украины во Христе и лоне Украинской Православной Церкви. Вера и молитва монахов наших святых лавр объединяет украинцев несмотря на все наши различия, держит нас и нашу страну вместе, как бы нас не испытывали на прочность», – подчеркнули создатели видеоклипа.

Духовный гимн «Вера наша» очень популярен в Сербии, где его исполняют в храмах, на церковно-государственных торжествах, в семейном кругу.

В 2016 году митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких) перевел текст песни на украинский и русский языки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги