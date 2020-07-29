Новым главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе может стать нынешний первый замглавы украинской делегации, вице-премьер Украины Алексей Резников, первый президент Украины Леонид Кравчук, также рассматривается еще ряд кандидатур, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Первый президент Украины (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук заявил, что на данный момент не получал официального предложения от действующего главы государства войти в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе.

Выполнение условий перемирия на Донбассе зависит от России, заявил сегодня на брифинге президент Владимир Зеленский.

В ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера».

Министерство иностранных дел Беларуси пригласит послов России и Украины «для пояснений и обсуждения» после задержания под Минском членов российской частной военной компании Вагнера.

По состоянию на 29 июля в Украине зафиксировано 67 597 случаев COVID-19, за последние сутки – 1022.

В обозримом будущем доллар США может лишиться статуса мировой резервной валюты.

Служба безопасности Украины установила и задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве. По предварительной версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв у входа на станцию ​​метро «Шулявская» и в жилом доме на столичном Подоле.

Кабинет Министров на заседании в среду, 29 июля, утвердил обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.

Обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривни за доллар, на конец года - 28,8 гривен. Эти ожидания Минэкономики заложило в проект «Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы».

Запорожский апелляционный суд вынес решение о взятии под стражу без права внесения залога Артура Тарана, подозреваемого в избиении бойца «Азов» Олега Черевко, в результате которого он умер.

В Киеве на проезжей части улицы Михаила Грушевского возле Верховной Рады из-за прорыва трубопровода провалилась часть дорожного покрытия.