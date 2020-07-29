Кабинет Министров на заседании в среду, 29 июля, утвердил обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года, сообщает УНИАН.

Так, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что в 2021 году рост валового внутреннего продукта Украины составит 4,6%, а в 2022 и 2023 годах – 4,3 и 4,7% соответственно.

В прогнозе указывается, что уровень инфляции в декабре 2021 года составит 7,3% по сравнению с декабрем 2020 года. В среднем по сравнению с 2020 годом уровень инфляции в 2021 году прогнозируется на уровне 8,1%. Уровень инфляции в декабре 2022 года составит 6,2% по сравнению с декабрем 2021 года. В среднем по сравнению с 2021 годом уровень инфляции в 2022 году прогнозируется на уровне 6,7%.

Уровень инфляции в декабре 2023 года составит 5,3% по сравнению с декабрем 2022 года. В среднем по сравнению с 2022 годом уровень инфляции в 2023 году прогнозируется на уровне 6%.

Среднемесячная зарплата в Украине в 2021 году должна составить 13632 грн, в 2022 и 2023 годах – 15414 и 17169 грн соответственно.

Уровень безработицы для населения возрастом от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

Экспорт украинских товаров в 2021 году прогнозируется на уровне 60,175 млрд долл., в 2022-м – 64,018 млрд долл., в 2023-м – 69,284 млрд долл.

При этом импорт в 2021, 2022 и 2023 годах составит соответственно 70,591, 77,661 и 86,28 млрд долл. Соответственно, дефицит торгового баланса составит 10,416 млрд долл. в 2021 году, 13,643 млрд долл. – в 2022 году, 16,996 млрд долл. – в 2023-м. Проект постановления был принят с условием доработки в течение трех дней.