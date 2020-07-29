Обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривни за доллар, на конец года - 28,8 гривни. Эти ожидания Минэкономики заложило в проект «Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы».



Соответствующий проект постановления содержится в повестке дня заседания Кабмина на 29 июля, сообщает УНИАН.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в предыдущем прогнозе ожидания были на уровне 29,7 гривни за доллар в среднем за год и 29,3 гривни за доллар на конец года.

В рамках оценки фискальных рисков для бюджета Минэкономики на основе интегральной эконометрической модели также сделало симуляцию влияния более крепкой гривны на прогнозные макропоказатели. «Минэкономики отмечает, что разработанный и представленный прогноз является сценарным предположениям, а не простой экстраполяцией предыдущих тенденций развития экономики Украины», - говорится в документе.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров не обсуждает с Национальным банком вопросы роста курса доллара до 30 гривен и стимулирования инфляции. Курс должен устанавливаться рынком.