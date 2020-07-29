Запорожский апелляционный суд вынес решение о взятии под стражу без права внесения залога Артура Тарана, подозреваемого в избиении бойца «Азов» Олега Черевко, в результате которого он умер.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
Подозреваемый и его защитники приняли участие в судебном заседании в режиме видеоконференции из Коммунарского районного суда Запорожья.
Также в зале апелляционного суда присутствовали представители батальона «Азов», ветеранской общественности и средств массовой информации.
Коллегия судей, рассмотрев материалы дела, согласилась с доводами прокурора и удовлетворила апелляционную жалобу, изменив гражданину Т. меру пресечения на содержание под стражей без права внесения залога.
Артур Таран
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