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В Киеве на проезжей части улицы Михаила Грушевского возле Верховной Рады из-за прорыва трубопровода провалилась часть дорожного покрытия, сообщает КП «ДЭУ Печерского района».

«Очередная авария на инженерных сетях АО «АК» Киевводоканал» привела к повреждению дорожного покрытия на ул. Михаила Грушевского - угол ул. Шелковичная. В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района, работниками КП «ДЭУ Печерского района» коммунальной корпорации «Киевавтодор» было обнаружено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью ул. Михаила Грушевского, 20», – говорится в  сообщении.

Отмечается, что в результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия.

«К сожалению, этот случай не является исключением, а досадной практикой, ведь не проходит и дня, чтобы в том или ином районе города из-за изношенности инженерных сетей не произошла авария и, как следствие, очередное разрушение покрытия проезжей части или тротуара. Сейчас балансодержатель инженерных сетей поставлен в известность и планируются ремонтные работы по ликвидации данной ситуации», – сказано в сообщении.
ForUm

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