Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская со второй попытки ответила на вопрос, чей Крым.

Тихановская в интервью для Euroradioзаявила, что она как женщина против войны и переживает, что Украину втянули в такое противостояние, передает Украинская правда.

В конце концов она ответила следующим образом: «Юридически Крым украинский, а фактически — российский», и попросила больше не мучить ее этим вопросом.

Ранее в интервью изданию Meduza Тихановская уклонилась от этого вопроса. «Я понимаю, что вопрос о Крыме раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть», - сказала тогда она.

Светлана Тихановская – жена политзаключенного и блогера Сергея Тихановского. 19 июля Тихановская заявила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз. По ее словам, она участвует в избирательной кампании, заменив своего арестованного мужа.

Вокруг Тихановской объединились оппозиционные силы страны. В поддержку кандидата тысячи граждан по всей Беларуси вышли на митинги.

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Лукашенко находится на этом посту с 1994 года.