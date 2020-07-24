В День Крещения Руси, 28 июля, на телеканале «112 Украина» состоится международный телефорум «Люди. День Крещения Руси».

Фото: 112 Украина

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на tv.112.ua, праздничный телефорум объединит мировое православное духовенство, представителей разных сфер деятельности из Украины и стран всего мира.

«В телефоруме прозвучат поздравления православным Украины от представителей Православных Церквей мира. Поделятся своими мыслями руководитель международной организации «День Крещения Руси» рок-музыкант Олег Карамазов, легендарный ведущий радио BBC Сева Новгородцев, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик, директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров, культуролог и обозреватель Юрий Молчанов, магистр Лондонской школы экономики Ирина Мартин, телеакадемик Влад Ряшин, академик Петр Толочко, заслуженный врач Украины Ростислав Валихновский и другие ЛЮДИ из разных уголков Украины и стран мира», - сообщают организаторы.

По их словам, международный форум «подчеркнет неоспоримое значение Крещения Руси в развитии восточноевропейской православной цивилизации, а также раскроет миссию наследницы Киевского крещения - Украинской Православной Церкви и ее народа».

Начало телефорума в 14.00.

«Наш телефорум – это напоминание о вечных ценностях, которые и через тысячу лет после того, как князь Владимир крестил Русь, являются ключевыми в жизни каждого человека. Наши гости объяснят, почему, по их мнению, празднование годовщины Крещения Руси актуально и в турбулентном 2020 году. А зрители, надеюсь, вместе с нами уделят несколько часов вопросам духовности и мировоззренческих ориентиров», - рассказал генеральный директор телеканала Егор Бенкендорф.



Кроме того, в эфире «112 Украина» будет показан многосерийный телевизионный фильм «Сказание о Крещении Руси», об истории христианизации Руси от проповеди апостола Андрея (I в.) - до ее крещения равноапостольным князем Владимиром (X век).

Как сообщалось ранее, в День Крещения Руси телеканал «Интер» будет транслировать литургию из Киево-Печерской лавры.

Прямая трансляция Божественной литургии в Киево-Печерской лавре, которую возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, начнется во вторник, 28 июля, в 09.00.

Перед трансляцией праздничного богослужения, в 07.45, телеканал покажет документальный проект «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия».