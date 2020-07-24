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24 июля 2014  украинские военные освободили Лисичанск. Город оказался под контролем боевиков «ЛНР» в мае 2014 года. Впоследствии он стал основным опорным пунктом террористов в Лисичанско-Северодонецкой агломерации.

После освобождения Рубежного и Северодонецка силы АТО из секторов «А» и «С» провели масштабную общевойсковую операцию в Лисичанске. Батальонно-тактические группы 24-й и 95-й бригад, преодолевая сопротивление противника, вышли на западные окраины города. Здесь силам АТО пришлось преодолеть укрепленные позиции с приваренного к железнодорожным рельсам поезда. С севера наступали батальонно-тактические группы 51-й бригады и части Национальной гвардии. Ожесточенные бои завязались в плотной городской застройке Лисичанска. Базу главаря террористов Мозгового на стекольном заводе силы АТО взяли штурмом. Всего на зачистку Лисичанска было потрачено несколько дней.

Фото:  УИНП

СБУ установила всех боевиков, причастных к гибели украинских военных при освобождении Лисичанска.

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По состоянию на 24 июля правительство распределило 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. 

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